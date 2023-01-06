2023/01/06 | 22:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افادت وسائل اعلام كويتية، الجمعة، بانسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح...

ظهرت المقالة الوفد الكويتي يغادر البصرة بعد انسحابه من حفل افتتاح كأس الخليج أولاً على المسلة.

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