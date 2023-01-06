لاعب كويتي سابق ينتقد بعثة بلاده ويدافع عن العراق - عاجل

2023/01/06 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عبر اللاعب الكويتي السابق عبدالله وبران عن استيائه من وفد منتخب بلاده ولاسيما رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بسبب دعوته لـ"نصف الكويت" بحسب تعبيره إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25.

وظهر وبران كمحلل الرياضي على قناة دبي الرياضية، وكان فيما يبدو من حديثه أنه ينتقد "عدم رضا" الوفد الكويتي على عدم توفر اماكن كافية لتوزيع الوفد بين رئيس اتحاد وبعثة المنتخب وجهازه الفني واعلاميين كويتيين.

وقال إن "رئيس الاتحاد الكويتي يتحمل جزءًا من المسؤولية فهو قام بدعوة "نصف الكويت" ودعا الكثير من الاعلاميين معه، وكان يجب ان يقتصر الامر على الجهاز الفني وبعثة المنتخب والجهاز الطبي المرافق.

واعتبر ان العراق لم ينضم بطولة كروية كهذه منذ عام 1979، والبصرة لاتمتلك الكثير من الفنادق، لذا لايمكن تحميل العراق مسؤولية رغبات البعثة وتصرف رئيس الاتحاد الكويتي.

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