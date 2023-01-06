2023/01/06 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل اللاعب السعودي سميحان النابت يسجل أول أهداف خليجي 25 في البصرة.ويواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني ضمن منافسات الجولة الاولى من مجموعات كأس الخليج على ملعب البصرة الدولي.وسجل النابت هدف الأخضر بطريقة رائعة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.وكان منتخبنا الوطني قد تعادل سلبياً من دون أهداف أمام نظيره العماني.

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