"مهد الحضارات والثقافات".. أبو تريكة يتغنى بالعراق وافتتاح خليجي 25 في البصرة

2023/01/06 | 23:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة بتنظيم العراق بطولة كأس الخليج العربي بدورتها الـ25 في مدينة البصرة وحفل الافتتاح "العظيم"، حسب قوله.

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