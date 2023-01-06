2023/01/06 | 23:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).