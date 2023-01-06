2023/01/06 | 23:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة العليا للحج تنفي وجود اي إعلان لتقديم المواطنين على الحج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العليا للحج تنفي وجود اي إعلان لتقديم المواطنين على الحج) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العليا للحج تنفي وجود اي إعلان لتقديم المواطنين على الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).