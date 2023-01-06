2023/01/06 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uNf6zA96usw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء غير مسبوقة يشهدها العراق.. حفل بهي طرزته البصرة يبهر العالم | الحصاد الاخباري 2023/1/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء غير مسبوقة يشهدها العراق.. حفل بهي طرزته البصرة يبهر العالم | الحصاد الاخباري 2023/1/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).