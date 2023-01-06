الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس

2023/01/06 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة.إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، وفاخر الفخفاخ، محافظ صفاقس، ثاني أكبر المحافظات التونسية، وفق بلاغ نشره موقع رئاسة الجمهورية التونسية.

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