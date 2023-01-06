2023/01/06 | 23:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة.
إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، وفاخر الفخفاخ، محافظ صفاقس، ثاني أكبر المحافظات التونسية، وفق بلاغ نشره موقع رئاسة الجمهورية التونسية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، وفاخر الفخفاخ، محافظ صفاقس، ثاني أكبر المحافظات التونسية، وفق بلاغ نشره موقع رئاسة الجمهورية التونسية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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