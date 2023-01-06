إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح

2023/01/06 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة مسرعة، الجمعة، على عقار "ليكانيماب" الخاص بمرض الزهايمر، وهو واحد من أولى عقاقير الخرف التجريبية التي يبدو أنها تبطئ التدهور المعرفي.

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