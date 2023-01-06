محافظة البصرة: نأمل أن يكون خليجي 25 مقدمة لرفع الحظر عن العراق بالكامل

2023/01/06 | 23:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن أملها بأن يمهد حسن تنظيم بطولة خليجي 25، لرفع الحظر عن جميع المدن والملاعب العراقية، مؤكدة أن حفلة افتتاح الافتتاح توج جهوداً مشتركة لعدة جهات.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين الحسن للقناة الرسمية إن “منظومة عمل متكاملة من وزارات ومؤسسات الدولة عملت مع محافظة البصرة على تهيئة الأجواء لبطولة خليجي 25 وكان حفل الافتتاح غير دليل يؤكد نجاح هذه الجهود”.

وأضاف إن “أهالي البصرة قدموا مثالاً يدعو للفخر لحسن الضيافة والتعاون مع الحكومة المحلية، فيما سهلت جهود القوات الأمنية والمنافذ حركة الداخلين للبصرة”.

وتابع إن “افتتاح خليجي 25 كان متميزا بشهادة الجميع والأخوة القادمون من دول الخليج تعاونوا معنا والجماهير كذلك متعاونة ونتأمل أن يكون نجاح العراق في البطولة مقدمةً لرفع الحظر عن الكرة العراقية بالكامل وبجميع مدن العراق”.

وأشار إلى أن “الإعلام العربي والعالمي نقل مجريات التحضيرات للبطولة بشكل حيادي ومنصف وأبدى إعجابه بجودة التنظيم وبروحية الجماهير العراقية الشغوفة بكرة القدم”.

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