السعودية تتجاوز اليمن في الجولة الأولى لخليجي 25

2023/01/06 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تفوق المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره اليمني ضمن مباريات الجولة الاولى لمنتخبات المجموعة الاولى في بطولة خليجي 25 التي تقام في محافظة البصرة.

وسجل لاعب المنتخب السعودي سميحان النابت هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 18 من عمر المباراة عبر تسديدة "صاروخية".

ليتبعها اللاعب مصعب الجوير بهدف ثانٍ في الدقيقة 34 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

وتلعب السعودية فى المجموعة الأولى إلى جانب كل من اليمن و العراق وعمان.

وانتهت مباراة العراق وعمان بالتعادل السلبي في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الاولى لبطولة خليجي 25.

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