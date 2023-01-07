2023/01/07 | 00:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال غالبية الكنديين قلقين بشأن COVID-19.ومع ذلك، وفقًا لاستطلاع جديد، فإن مخاوفهم من الفيروس قد خفت وتختلف تبعًا للعمر.أظهر استطلاع Ipsos الذي تم إجراؤه حصريًا لـ Global News في الفترة ما بين 14 و 16 ديسمبر 2022، أن 61٪ من 1004 بالغين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أن COVID-19 يمثل مصدر قلق، و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الذي يقوله الكنديون عن فيروس COVID-19؟ تعرف على آخر الاستطلاعات شبكة القيقب الدولية.

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