2023/01/07 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7H8CNS2Ep9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يجسد حضارته في خليجي 25 , وملفات اخرى في نشرة اخبار منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يجسد حضارته في خليجي 25 , وملفات اخرى في نشرة اخبار منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).