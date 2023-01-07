2023/01/07 | 00:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: لوح عضو مجلس النواب مثنى أمين، الجمعة، إلى تقديم شكوى لدى...

ظهرت المقالة الاكراد يلوحون بشكوى لدى الاتحادية في حال عدم إقرار حلبجة محافظة أولاً على المسلة.

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