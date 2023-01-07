خليجي بصرة 25..افتتاح احتفالي مدهش والتعادل السلبي يستهل المباريات

2023/01/07 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ شهدت‭ ‬البصرة‭ ‬افتتاحا‭ ‬مبهرا‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكانت‭ ‬مبارة‭ ‬الافتتاح‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬لعب‭ ‬حذر،‭ ‬وضاعت‭ ‬فرصتان‭ ‬مهمتان‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ . ‬وسادت‭ ‬شوارع‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬وتمتلئ‭ ‬بالمشجعين‭ ‬المتحمسين‭ ‬لمشاهدة‭ […]

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