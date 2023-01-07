2023/01/07 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام افتتاح ناجح وتنظيم محكم لبطولة الخليج العربي الخامسة والعشرين في البصرة، هي البداية الصحيحة لعودة اسم العراق الى الواجهات العربية الرياضية والاجتماعية العامة من غير بوابة السياسة التي ألحقت في السنوات الأخيرة الأذى بالصورة العراقية لأسباب كثيرة، منها ما هو محلي مثل الفساد والتدهور الأمني السابق، ومنها ما يتصل بمواقف سياسية من احداث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي عراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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