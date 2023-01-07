خليجي‭ ‬عراقي

2023/01/07 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام افتتاح‭ ‬ناجح‭ ‬وتنظيم‭ ‬محكم‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬الصحيحة‭ ‬لعودة‭ ‬اسم‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬الواجهات‭ ‬العربية‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬بوابة‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬ألحقت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأذى‭ ‬بالصورة‭ ‬العراقية‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محلي‭ ‬مثل‭ ‬الفساد‭ ‬والتدهور‭ ‬الأمني‭ ‬السابق،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بمواقف‭ ‬سياسية‭ ‬من‭ ‬احداث‭ […]

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