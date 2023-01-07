الهدنة الروسية تشهد خروقات في الجبهات الساخنة والعالم يشكك في نيات بوتين

2023/01/07 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ واشنطن‭- ‬موسكو‭ – ‬الرباط‭ -‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬الجمعة‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬أعلنته‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الأرثوذكسي‭ ‬ويفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بدأ‭ ‬الجمعة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬9‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬شككت‭ ‬كييف‭ ‬بصدقيتها‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الامركي‭ ‬بايدن‭ ‬عنها‭ ‬بأنها‭ ‬متنفس‭ ‬لروسيا‭.‬ورأى‭ ‬مسؤول‭ […]

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