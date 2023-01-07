2023/01/07 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ردود أفعال الجماهير العراقية بعد التعادل مع عمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0mT4DZexahk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ردود أفعال الجماهير العراقية بعد التعادل مع عمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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