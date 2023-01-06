"المدافعون عن الديمقراطية".. بايدن يكرم ضباطا تصدوا للمهاجمين في 6 يناير

2023/01/07 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور عامين على هجوم مبنى الكابيتول في 2021، منح الرئيس الأميركي، جو بايدن عناصر من أجهزة إنفاذ القانون الذي بذلوا جهودا في الدفاع عن المبنى "ميدالية المواطن الرئاسية".

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