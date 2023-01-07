من كاتدرائية

2023/01/07 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، المصريين من الانسياق وراء الشائعات والأحاديث "التي تصدر من أشخاص غير مسؤولين، وهم ليسوا على علم بحقيقة ما يحدث داخل الدولة".

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