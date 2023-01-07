الاتحاد الكويتي يؤكد استمرار منتخبه بالمشاركة في بطولة خليجي 25

2023/01/07 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استمرار منتخبه بالمشاركة في بطولة خليجي 25 بالبصرة.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان عن “استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

وأدناه نص البيان:

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