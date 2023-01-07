2023/01/07 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1hKly4FXjMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول: نعمل على ادخال الحداثة في برنامج تدريب الجيش بما فيها ابتعاث طلبة الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول: نعمل على ادخال الحداثة في برنامج تدريب الجيش بما فيها ابتعاث طلبة الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).