سرقة وغرف قليلة وعدم دخول

2023/01/07 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ظهرت 3 مشاكل متتالية على السطح تتعلق بحفل افتتاح بطولة خليجي 25، بينما كان العراقيون والصحافة العربية "منبهرة" بحفل الافتتاح الذي وصف بأنه "غير مسبوق" بتاريخ البطولة.

إلا أن مايثير علامات الاستفهام، أن هذه المشاكل اقتصرت على الوفد الكويتي دون غيره حتى الان، وتمثلت بـ3 مؤاخذات كويتية بدأ يتداولها الاعلام الكويتي خلال الساعات الماضية.

كانت أولى هذه المشاكل هو انسحاب ممثل امير الكويت، رئيس اللجنة الاولومبية الكويتية بعد عدم تمكنه من دخول الملعب بفعل "التدافع والزحام الشديد" ليتبعه رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالانسحاب تضامنا مع رئيس اللجنة الاولمبية.

اما المشكلة الاخرى التي تم تداولها في الاعلام الكويتي، هو عدم توفير العراق لعدد كاف من الغرف التي طلبها الوفد الكويتي حيث تم طلب 50 غرفة للوفد المرافق، الا انه تم توفير 5 غرف فقط، الامر الذي انتقده اللاعب الكويتي السابق عبدالله وبران معتبرًا أن "رئيس الاتحاد دعا نصف الكويت للبطولة"، مشيرا الى ان العراق لايتحمل مسؤولية هذا الامر.

اما المشكلة الثالثة التي تداولها الاعلام الكويتي وظهرت مقاطع فيديو لعدد من المواطنين الكويتيين والوفود، وهم يتحدثون عن "تعرضهم للسرقة وشق جيوبهم عبر شفرات حادة وسرقة مايحملونه من أموال".

والمثير للاستغراب بكل ماتقدم هو اقتصار هذه المشاكل على الوفد الكويتي فقط دون غيره، مايطرح تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر.

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