رئيس الاتحاد الكويتي: طلبت حجز 50 غرفة للوفد المرافق معي في البصرة

2023/01/07 | 01:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد الله الشاهين، أنه طلب حجز 50 غرفة للوفد المرافق معه في محافظة البصرة.وقال الشاهين في تصريحات صحفية إنه “طلبت حجز 50 غرفة اضافية للوفد المرافق معي في البصرة لكن للاسف تم توفير 3 غرف فقط”.‏وأضاف “بلغت الاتحاد العراقي باني سأوفر 47 غرفة من حسابي […]

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