خليجي البصرة: امير الكويت يشيد بمهرجان افتتاح البطولة

2023/01/07 | 01:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الجمعة 01/06/2023 امير الكويت يبعث ببرقية الى رئيس الوزراء يهنئه بافتتاح...

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