2023/01/07 | 01:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: رامي الشاعر في حوار هام مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي...

ظهرت المقالة القضية الفلسطينية على رأس أولويات الخارجية الروسية أولاً على المسلة.

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