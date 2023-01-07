2023/01/07 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وديع نجل الفنان السوري، جورج وسوف، الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة، بحسب موقع "المركزية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة "وديع" نجل الفنان جورج وسوف ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة "وديع" نجل الفنان جورج وسوف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).