الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعرب عن استيائه من

2023/01/07 | 02:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن استيائه من "سوء التنظيم" في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي، المقامة في مدينة البصرة العراقية، بعد أن تسبب الازدحام الشديد وتدافع الجماهير في تعذر دخول ممثل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور الحفل.

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