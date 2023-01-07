2023/01/07 | 02:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8WoOfeNcc5k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).