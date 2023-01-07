2023/01/07 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي نقاط الالتقاء والاختلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو؟

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