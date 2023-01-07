أمريكا تعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ

2023/01/07 | 03:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

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