قادة عراقيون يطالبون باستقلالية المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الاجنبية في ذكرى تأسيس الجيش

2023/01/07 | 03:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يحتفل العراقيون، الجمعة، بالذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي، الذي أسس في...

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