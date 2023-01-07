رئيس الفيفا يعلق على افتتاح خليجي 25 في البصرة

2023/01/07 | 03:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، على حفل افتتاح كأس الخليج “خليجي 25” في البصرة.وقال انفانتينو في تغريدة على فيسبوك “كان من الرائع حضور حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 2023 في البصرة بالعراق”.وأضاف “بعد أن استقبلني رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم […]

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