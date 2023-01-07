"حامل اسم ابنك كل عمرك".. فنانون يواسون "أبو وديع" بوفاة ابنه

2023/01/07 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى فنانون وفاة وديع نجل الفنان السوري، جورج وسوف، الجمعة، الذي توفي بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة.

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