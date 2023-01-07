أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. وزيلينسكي: هدية عيد الميلاد الرائعة

2023/01/07 | 04:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار ستشمل "مركبات قتالية من طراز برادلي وناقلات الجنود المدرعة وصواريخ أرض جو ومعدات أخرى".

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