جورج وسوف يعلن وفاة نجله وديع

2023/01/07 | 05:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان السوري جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب"، يوم الجمعة، عبر حسابه على تويتر، عن وفاة نجله وديع.

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