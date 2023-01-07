واشنطن وعمّان تؤكدان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

2023/01/07 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي على أهمية "الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/ جبل الهيكل في القدس".

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