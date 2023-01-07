2023/01/07 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر علماء في منظمة الصحة العالمية بالقلق إزاء انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "إكس بي بي.5.1"، الذي يعد الأكثر قدرة على الانتشار من السلالات الفرعية التي تم اكتشافها للمتحور أوميكرون، وتم رصده في 29 دولة على الأقل.

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