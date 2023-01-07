بوتين يحضر قداس عيد الميلاد

2023/01/07 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين بدلا من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.

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