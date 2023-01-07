توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب سوء الاحوال الجوية

2023/01/07 | 08:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية ، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م ، وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار .

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