إيران تعدم رجلين شنقا بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة

2023/01/07 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت إيران، السبت، حكما إعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

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