إعلامي مصري يهاجم الشعراوي عارضا مقاطع فيديو سابقة له.. وعلاء مبارك يعلق وسط تفاعل

2023/01/07 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاد رجل الدين الإسلامي الراحل، محمد متولي الشعراوي.

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