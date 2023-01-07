الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر وسط مرونة سوق العمل الأميركية

2023/01/07 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا، اليوم الجمعة، بعد أن سلطت بيانات اقتصادية الضوء على سوق العمل الأميركية التي لا تزال ضيقة، وهو ما قد يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال بنسبة 43% في ديسمبر.

كما أظهر تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 150 ألفًا.

مقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 105.45، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 105.52.



والمؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.9%، وهو أكبر ارتفاع له منذ سبتمبر.

وتعرضت معظم العملات الرئيسية لخسائر، اليوم الجمعة، بعد أن دفعها ارتفاع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪ إلى 134.58 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أن قام بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد في 20 ديسمبر من العام الماضي.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية في أميركا المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف 200 ألف وظيفة في ديسمبر.

في غضون ذلك، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، ولكن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يجعل من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1٪ إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 1.0497 دولار ، بعد أن تراجع بنسبة 0.8٪ في الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5٪ عند 1.1853 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع.

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.2٪ إلى 0.6742 دولار أميركي، بعد أن تراجع 1.3٪ في الجلسة السابقة، متخلياً عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين قد خففت قيودها على واردات الفحم من أستراليا.

وانخفض الدولار النيوزيلاندي 0.2٪ إلى 0.6210 دولار أميركي، بعد تراجعه بنسبة 1٪ يوم الخميس، وهو في طريقه لخسارة أسبوعية بأكثر من 2٪، تعد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر.

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