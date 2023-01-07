2023/01/07 | 09:40 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفريق أدى بشكل جيد لكنه افتقد للمسة الأخيرة.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاساس: الفريق العراق افتقد اللمسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاساس: الفريق العراق افتقد اللمسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاساس: الفريق العراق افتقد اللمسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).