2023/01/07 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباريات اليوم للمجموعة الثانية ضمن منافسات خليجي 25 بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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