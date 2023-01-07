2023/01/07 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفاعا بلغ اكثر من 350 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/،أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات العراق النفطية الاميركي خلال اسبوع المركز الخبري الوطني.

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