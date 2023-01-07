2023/01/07 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي اليوم السبت، برئاسة مجلس النواب الأميركي وذلك في الجولة الـ15 من التصويت.ونجح كيفن مكارثي أخير في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي.ووفقا للتقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما، بفارق 216 – 211.وأصبح قادرا على أن يُنتخب بأصوات أقل […]

ظهرت المقالة في المرة 15..



مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي أولاً على ايرث نيوز.

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