2023/01/07 | 09:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: نجح النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الحصول...

ظهرت المقالة الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت أولاً على المسلة.

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