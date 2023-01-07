مطار النجف الدولي يعلق تسيير رحلاته الجوية

2023/01/07 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي.



اليوم السبت، بتعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

وقال مدير المطار حكمت احمد في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب".

وأضاف أن "استئناف الرحلات الجوية في المطار سيكون بعد الساعة العاشرة صباحا بأذن الله تعالى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت إدارة مطار النجف الدولي إيقاف الرحلات في المطار بسبب الظروف الجوية.

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