2023/01/07 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق اليوم السبت، منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي 25 المقامة في محافظة البصرة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كل من، البحرين حامل اللقب، الكويت، قطر، والإمارات.

المباراة الأولى: البحرين x الإمارات في تمام الساعة (4:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء.

المباراة الثانية: الكوت x قطر في تمام الساعة (7:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء.

وأمس الجمعة جرت مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات كل من العراق مستضيف البطولة، السعودية، عمان، واليمن.

وانتهت المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وسلطنة عمان بالتعادل السلبي، على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، أما المباراة الثانية، فقد انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفين من دون رد.

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي 25 .. توقيتات مباريات اليوم السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي 25 .. توقيتات مباريات اليوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).